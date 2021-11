Le Président du LOSC, Olivier Létang est revenu sur la magnifique victoire du LOSC 2 buts à 1 hier soir en Ligue des champions sur le terrain du FC Séville.

Le patron des Dogues était forcément satisfait après la victoire en Espagne qui permet à ses joueurs de se retrouver deuxièmes du groupe G avec 5 points et bien placés pour une éventuelle qualification en huitièmes de finale de la C1. « On a retrouvé nos valeurs. C’est un vrai exploit de renverser la tendance chez le troisième de Liga. C’est un grand match collectif. Je suis très heureux pour les joueurs et Jocelyn. Le match a été très bien préparé. Il faut les féliciter. J’espère que ce sera un acte fondateur et qu’on retrouvera les valeurs qui sont les nôtres, » s’est félicité le patron du LOSC au micro de RMC Sport.