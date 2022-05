Comme annoncé il y a a quelques heures Burak Yilmaz va jouer son dernier match avec le LOSC ce samedi soir en Ligue 1 lors de la réception du Stade Rennais. L’international turc arrive en fin de contrat et le club a tenu à lui rendre un très bel hommage.

Sur son site officiel, le LOSC a salué comme il se doit l’attaquant turc, auteur de 25 buts en 72 matchs toutes compétitions confondues depuis sa venue à l’été 2020. “Du haut de ses 72 matchs et 25 buts tcc sous le maillot des Dogues, Burak Yılmaz restera dans l’Histoire moderne du LOSC comme l’un des attaquants les plus emblématiques et charismatiques. À l’heure où nos chemins se séparent, le club, et le peuple lillois tout entier, souhaitent remercier cette icône du football international et lui rendre hommage pour son implication, mais aussi pour la force et la fierté qu’il a su insuffler à toute une génération de Lillois. Merci pour tout Kral ! Tu seras toujours à Lille chez toi.” Le Roi Burak portera les couleurs nordistes ce samedi soir pour le dernier match de la saison.