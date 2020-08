En conférence de presse, Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, a fait un petit point mercato pour le club nordiste. Les ventes ont animé la première partie du marché des transferts à Lille.

“Concernant les nouveaux, nous en avons quatre. Il y a Isaac Lihadji puis Sven Botman, Burak Yilmaz et Jonathan David. Ce sont de bons, même de très bons joueurs avec des caractéristiques différentes chez les uns et les autres. Je suis convaincu qu’ils vont apporter une plus-value au groupe et à l’équipe. Il reste à régler des problèmes d’intégration selon le moment où le joueur arrive. On est dans une saison où il faudra s’adapter à beaucoup de choses. Il peut y avoir des départs et des arrivées de dernières minutes plus que d’habitude jusqu’au 5 octobre. D’ici octobre, on n’aura d’ailleurs peut-être pas joué beaucoup de matches. Il faut s’adapter et être optimistes”, a indiqué le coach des Dogues.

Avant de poursuivre son explication : “On aura une équipe compétitive, j’en suis convaincu. Notre président est ambitieux. On a le droit de l’être. Chaque année, nous avons des départs importants, mais aussi de belles acquisitions. Peu de clubs en France peuvent en dire autant. Le président fait des efforts. Il y a aussi à gérer le délai pour que les joueurs apprennent à jouer ensemble. C’est mon travail.”