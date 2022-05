Portier emblématique du LOSC lors de la saison du titre, Mike Maignan s’éclate du coté de l’AC Milan et présente des statistiques éblouissantes, ce qui ne suffit pourtant pas à dépasser Léo Jardim.

Devancé par Ivo Grbic dans la hiérarchie en début de saison, Léo Jardim a repris sa place dans les cages lilloises à la mi-saison après de multiples boulettes réalisées par le Croate. Titulaire en puissance, le Brésilien a réalisé 8 clean-sheets en 15 rencontres disputées en Ligue 1. Un total qui l’amène à 53,3% de clean-sheets cette saison avec les Dogues contre « seulement » 51,7% pour Mike Maignan en Italie. Une statistique trompeuse tant le Français impressionne en Lombardie.

Débarqué l’été dernier du côté de l’AC Milan, Mike Maignan avait la lourde charge de faire oublier le départ de Gianluigi Donnarumma. Mission réussie pour l’ancien portier du LOSC qui ravi sa direction à chacun de ses sorties. Le Français sait se montrer décisif dans les moments importants et est sans aucun doute pour beaucoup dans la superbe saison que réalise l’écurie lombarde en Serie A et les chiffres le prouvent. En Italie, l’ancien lillois est, selon des statistiques recueillis par LePetitLillois, le meilleur en termes de tirs stoppés (80,6 %), de clean-sheets (51,7 %), de buts encaissés (0,69/90 min) et de buts évités par rapport à ceux qu’il aurait dû concéder d’après les expected goals (0,23/90 min).