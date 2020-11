Le sport… Une fête. Une compétition. Mais surtout, une rivalité. Alors sport.fr vous propose de découvrir le Top 5 des rivalités dans le football.

Real Madrid – FC Barcelone. River Plate – Boca Juniors, depuis toujours le sport a connu son lot de rivalités. Parfois sportives, parfois religieuses, souvent sociétales, elles façonnent l’histoire de chaque discipline. Riches contre pauvres, catholiques contre protestants, c’est le cas notamment quand le Celtic affronte les Rangers. Les premiers sont soutenus par la communauté irlandaise, plus souvent catholique. Les seconds sont plus ancrés dans la population protestante et fidèles à la couronne d’Angleterre. Plus souvent appelée le Old Firm, cette confrontation est l’une des plus meurtrières. Entre 1995 et 2007, 7 personnes ont trouvé la mort, et plus de 60 ont été blessées, rien que ça.

Les rivalités naissent bien souvent au sein d’une même ville. Sporting Portugal – Benfica à Lisbonne, Atlético – Réal à Madrid, Inter – AC à Milan, Lyon – St Étienne ou encore Dortmund – Schalke, ces matchs sont couramment appelés « derbys ». Et ceci n’est qu’un court échantillon. Il y en a évidemment bien d’autres, avec autant d’histoires à raconter. Restez connectés.