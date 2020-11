Triple buteur contre le Milan AC (0-3) en Europa League, le milieu offensif du LOSC Yusuf Yazici impressionne même son capitaine José Fonte depuis le début de la saison.

« L’Europa League, c’est pour Yusuf. On est contents pour lui parce que c’est difficile pour lui après sa blessure. Il a beaucoup travaillé pour revenir plus fort. Et la vérité, c’est qu’il nous apporte beaucoup. On est contents pour lui et je suis sûr que les supporters aussi. Il faut continuer comme ça, il ne faut rien lâcher », a indiqué le défenseur central au micro de RMC. Avant que son coach, Christophe Galtier, évoque déjà le match retour contre le Milan : « La qualification ? Je pense qu’il nous faudra au moins une victoire. Au prochain match, on va recevoir le Milan AC qui va être un peu énervé quand même. Il faudra faire au moins une victoire pour se qualifier. On est en tête du groupe, on a une bonne différence de buts, on est sur la confiance. Il faut être sur la confiance et non pas sur le relâchement. On va redonner quelques coups de tournevis pendant le voyage pour se préparer pour le match de Brest qui arrive rapidement. »