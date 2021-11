Aussi inattendu que cela puisse paraître, le Paris Saint-Germain serait un point de chute potentiel pour Jonathan David. Le Canadien serait une piste parisienne pour remplacer un Mauro Icardi sur le départ. Le Lillois pourrait pallier ce départ ainsi que celui de Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain commence à s’intéresser à de nombreuses pistes afin de pallier ses départs potentiels de cet hiver additionnés à ceux de l’été prochain et en attaque, deux hommes devraient faire leurs valises, Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Une situation loin d’être confortable pour le club de la capitale qui anticipe pour ne pas se retrouver dos au mur. Selon les informations combinées du 10Sports et de Fichajes, le PSG serait sur Jonathan David.

Le Canadien vit une année 2021 presque parfaite. Après avoir été l’un des membres fondateurs du triomphe lillois en Ligue 1, Jonathan David a permis à sa nation de se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Il est également le meilleur buteur des Dogues avec 9 réalisations depuis le début de la saison. Des prestations qui séduisent le board parisien conscient qu’il pourrait être une valeur ajoutée dans leur effectif. Ce dernier est envisagé comme une sérieuse recrue potentielle pour pallier les départs à venir dans le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Affaire à suivre…