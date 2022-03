Blessé à Lyon, Léo Jardim est incertain. Son cas sera réévalué demain mais pourrait offrir un retour dans les cages pour Ivo Grbic, mis au placard depuis sa double boulette face au Paris Saint-Germain.

A l’occasion de la 27ème journée de Ligue 1, le LOSC reçoit Clermont. De retour dans la peau d’un titulaire en puissance au détriment d’Ivo Grbic, Léo Jardim s’est blessé face à l’OL. Une gêne physique qui empêche Jocelyn Gourvennec d’avoir la moindre certitude sur le portier qui pourra garder les cages ce weekend. Des doutes dont il nous fait la confidence en conférence de presse.

« On a un effectif au complet à l’exception de Leo (Jardim, ndlr) qui s’est blessé sur l’action qui a fait beaucoup parler à Lyon. Il a une entorse de la cheville gauche. On a géré son début de semaine, il a repris le travail d’appui ce matin et on espère que demain ça ira. Il avait de bonnes sensations aujourd’hui même s’il n’a pas pris part à la séance collective. Il en reste une demain, on espère tous qu’il aura les bonnes sensations pour continuer à apporter sa contribution au jeu de l’équipe« , a déclaré Jocelyn Gourvennec à quelques jours de la rencontre entre le LOSC et Clermont, (06/03/22).