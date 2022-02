La jeunesse lilloise perturbe le Milan. Séduit, le club lombard veut tout miser sur Sven Botman et Renato Sanches. Une offre de 60 millions d’euros est en préparation.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Milan AC est séduit par la jeunesse lilloise. Après avoir enrôler Rafael Leao et Mike Maignan, l’écurie lombarde veut enrôler Sven Botman et Renato Sanches. Un intérêt confirmé depuis plusieurs semaines qui pourrait se concrétiser dès cet été. A l’issue de la saison, le LOSC devrait changer de stratégie et céder ses meilleurs joueurs afin de rétablir sa santé financière. Une belle opportunité à saisir pour Paolo Maldini et les dirigeants milanais, conscients du manque de liquidités chez les Dogues.

Selon les informations révélées par Calcio Mercato, le Milan AC compte dépenser sans compter cet été et investir massivement dans l’arrivée de nouveaux actifs à potentiels élevés. Dans cet optique, le club lombard poursuit ses deux priorités : Sven Botman et Renato Sanches. Le Milan AC préparerait une offre de 60 millions d’euros pour devancer la concurrence et s’accaparer d’un coup, la doublette lilloise.