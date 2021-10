Les Lillois ont fait concédé un nul (1-1) ce samedi soir, contre Brest lors de la onzième journée de Ligue 1. Un résultat pas aux attentes des supporters, du coach et des joueurs. Timothy Weah prend ce score pour lui, et a adressé un message aux supporters après la rencontre.

« Je me sens responsable pour ce soir… Merci à tous les supporters pour votre soutien. Tête haute et continuons à nous battre pour plus ! Que Dieu nous bénisse. », a-t-il écrit aux supporters sur son compte Instagram après la rencontre.

Pour l’heure, le LOSC champion de France en titre, stagne à la 10e position de la Ligue 1.