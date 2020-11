Dans un entretien accordé à la RTBF, Adil Rami a dévoilé un moment de vestiaire du LOSC. Lorsque Franck Béria avait baffé Eden Hazard. Ce souvenir est très proche d’une autre gifle reçue par Hazard dans le vestiaire du club nordiste.

« Je n’ai pas compris ce qui s’est passé. J’ai entendu une sacrée baffe, je vais dans le vestiaire, je vois Eden avec la joue rouge. Eden ce n’était pas un fouteur de merde, tout le monde l’aimait. A côté, je vois Franck Béria qui était tendu. Puis j’entends qu’Eden avait chambré Béria sur sa coiffure. Problème, la femme de Béria était également présente. Quand Eden a tendu la main pour lui dire bonjour, il a pris un retour de flamme », a indiqué Rami dans une interview à la RTBF.

Nicolas Plestan, ancien défenseur, avait aussi giflé Eden Hazard dans le vestiaire du LOSC. « Il était jeune et arrivait dans le vestiaire en dilettante. Il s’entraînait en CFA, puis avec les pros. Il parlait mal sur nous quand il redescendait avec la CFA. Un matin, il était arrivé en me tendant la main et je lui avais dit: ‘tu me serres la main mais tu me fracasses dans le dos’. C’est un bon mec Eden mais là, il me ‘tchip’ et je lui ai mis une gifle. Ce n’est pas une fierté mais ça fait partie de la vie de vestiaire. Pour moi, il y eu un manque de respect et il avait déjà manqué de respect à un autre joueur, Franck Béria, quinze jours avant. Le lendemain, on s’est redit bonjour, l’histoire s’est passée et il ne m’en a jamais tenu rigueur. C’est quelqu’un que j’appréciais, c’était un mec super charmant qui s’est mis à bosser », rapporte RMC dans l’émission Le Vestiaire diffusée en 2017.