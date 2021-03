Fils de George Weah et actuellement au LOSC, Timothy Weah parle de ses ambitions avec les Nordistes. Il souhaite aller loin et s’inscrire dans la durée avec les Dogues.

« J’ai déjà inscrit 5 buts. J’étais content de marquer contre le Celtic. C’était un but important pour moi parce que c’était mon premier but pour le LOSC. Je voulais faire ma célébration, mais j’avais oublié que c’était mon ancienne équipe. J’étais tellement heureux et fier dans le moment. Mon meilleur souvenir reste tout de même mon but contre Dijon. C’était un but de ouf, mon premier but en championnat. C’était un match serré, je rentre en fin de match et je marque un but. Tout le monde a sauté sur moi, j’étais très content, c’était mon meilleur souvenir de cette saison. (…) Je n’ai pas d’objectif de buts. J’essaierai de marquer le plus de buts possibles, d’aider l’équipe. Le plus important, c’est de gagner pour continuer de faire des grandes choses », a indiqué le joueur dans des propos rapportés par Le Petit Lillois.

Avant de poursuivre : « Je vise toujours plus haut. Personnellement, je travaille et mon but est de devenir l’un des meilleurs attaquants du monde. Je n’ai pas de poste préféré. Je peux jouer tous les postes, je n’ai pas de préférence. Quand je suis sur le terrain, je veux marquer des buts, mais pour moi en ce moment, le plus important est de tout faire pour que l’équipe remporte le championnat. Il nous reste 10 matchs de championnat, je pense que c’est important de prendre match par match. Quand on sera à Lens, on fera le travail nécessaire, mais il y a déjà un match décisif face à Monaco. »