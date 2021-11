En difficulté sur le plan sportif, le LOSC l’est tout autant sur le plan financier voire encore plus… Une situation qui va forcer les dirigeants nordistes a enregistré des départs. L’un d’entre eux pourrait être Reinildo.

Présent sur Radio Marte, radio très populaire du côté de Naples, Manuel Thomas, l’agent de Reinildo s’est exprimé pour la toute première fois afin d’évoquer l’avenir de son joueur. Courtisé par Naples l’été dernier, le latéral gauche est finalement resté au LOSC pour une saison supplémentaire. En fin de contrat en juin prochain, le Mozambicain pourrait bien quitter le nord dès cet hiver. Une opération qu’envisage la direction lilloise afin de récupérer une indemnité de transfert. Une possibilité qu’envisage également Manuel Thomas.

« Nous avons eu différentes approches avec différents clubs mais le joueur est concentré à 100% sur Lille. Après on en reparlera. Pour le moment il y a eu des démarches, mais rien de confirmé, Reinildo n’a pas choisi sa prochaine équipe. Rester à Lille ? Dans le football on ne sait jamais mais pour l’instant le contrat n’a pas été renouvelé. Dans le football, les choses sont toujours en mouvement, il n’y a pas de fermeture pour rester à Lille. Reinildo regarde les matchs de nombreuses ligues de haut niveau, dont celle d’Italie. Osimhen ? Ce sont de grands amis, il lui a dit des choses merveilleuses sur Naples, il se porte très bien. Mon avis personnel : je considère Naples parce que le dieu du football Maradona y a joué, le plus grand de tous les temps. Il y a un charme particulier dans ce club. Dans le football tout peut arriver, il peut quitter Lille en janvier mais cela dépendra de certaines conditions. La seule certitude est qu’il y a un contrat avec Lille jusqu’à la fin de la saison.«