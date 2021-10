Inefficace, Lille a été tenu en échec par Brest (1-1), ce samedi, lors de la 11e journée de Ligue 1. Un résultat décevant pour le défenseur central José Fonte (37 ans, 15 matchs toutes compétitions cette saison), qui demande à ses partenaires de relever la tête.

« C’est un moment difficile. On ne va rien lâcher et continuer à travailler. C’est un résultat difficile à accepter mais on doit rester positif. On doit être plus minutieux, dynamique et souriant, parce qu’on doit s’amuser. Il faut trouver l’énergie, le sourire. Le foot c’est le meilleur travail du monde ! », a expliqué le Portugais pour Canal+.Neuvième, le champion de France aurait pu se rapprocher du podium avec une victoire.