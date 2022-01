Jonathan Ikoné a officiellement quitté le LOSC pour rejoindre la Serie A et la Fiorentina cet hiver. Un choix qui a été validé par Kylian Mbappé.

Quitter un club qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions pour rejoindre le 7e de Serie A qui ne dispute pas de compétition européenne, c’est ce qu’a choisi de faire Jonathan Ikoné. Son choix a quelque peu surpris les observateurs mais le principal concerné semble heureux de sa nouvelle destination. Après plus de quatre saisons au LOSC, l’ancien parisien avait besoin de changer d’air et a signé à la Fiorentina, contre 14 millions d’euros, jusqu’en 2026. Un choix qui a été validé par Kylian Mbappé. « On ne s’est pas eu directement, mais il a lu sur les réseaux sociaux que j’allais être transféré ici et il a été le premier à m’écrire. Il m’a dit que je faisais un bon choix, que le projet était bon et que c’était à moi de le rendre encore meilleur. Donc je l’ai remercié » a déclaré Jonathan Ikoné en conférence de presse.