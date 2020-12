C’est désormais officiel, le club de Lille a été vendu ce vendredi. Le président Gérard Lopez et le directeur sportif Luis Campos quittent tous les deux leur poste.

Le club nordiste a annoncé officiellement sa vente ce vendredi par le biais d’un communiqué. Le LOSC a été cédé au fonds d’investissement Merlyn Partners SCSp, via Callisto Sporting. « Suite au changement de propriétaire, Gérard Lopez, et Luis Campos quittent le club avec effet immédiat. Marc Ingla a démissionné de ses fonctions de Directeur Général mais reste au conseil d’administration du club », précise le communiqué. Le poste de président-directeur général de Lille revient donc à l’ancien dirigeant du Stade Rennais, Olivier Létang.

« C’est un grand honneur de devenir le nouveau président du LOSC, cette place forte du football français », a-t-il déclaré. « Mon intention est que le club atteigne son plein potentiel et je veillerai à la bonne gestion du LOSC sur les plans sportif et financier, dans l’intérêt des supporters et de la communauté du LOSC, avec le football au cœur du projet. Je tiens à remercier tous ceux dans le club qui vont travailler dur sur la transition de M. Lopez. Je suis également ravi d’avoir à mes côtés Christophe Galtier, un entraîneur de haut niveau que j’apprécie en tant qu’homme et que professionnel. »