Le nouveau président Olivier Létang a fait le point sur la situation financière alarmante du club.

Dans une longue interview accordée à L’Equipe ce lundi, Olivier Létang, le nouveau président du LOSC, est revenu sur la situation du club. Si du côté sportif, tout va pour le mieux pour les hommes de Christophe Galtier – qui pointent en tête de la Ligue 1 et sont qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa (face à l’Ajax Amsterdam) – le bilan économique est bien plus sombre. L’ancien patron du Stade Rennais, choisi par le fonds d’investissement luxembourgeois Merlyn Partners pour prendre la succession de Gérard Lopez, débarque dans le Nord avec beaucoup de boulot à abattre. Sans changement de propriétaire, la situation financière aurait même pu être catastrophique en 2021.

« Je ne vais pas entrer dans les détails. Je n’ai pas envie de parler des chiffres. Sans trahir de secret, le club aurait probablement été en état de cessation de paiement début janvier, ce qui veut dire qu’il y aurait eu un problème quant à la continuité de l’activité pour les équipes du club. 1) Réduction de la dette. 2) Apport de liquidités début janvier, ce qui va nous permettre, comme on l’a dit à la DNCG (vendredi dernier), d’avoir une stabilité économique et financière sur cette deuxième partie de saison. On n’est pas du tout dans la nécessité de vendre un joueur. »