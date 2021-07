En difficultés financières, le LOSC est dans l’obligation de vendre et certains de ses joueurs ont d’importantes valeurs marchandes. Parmi eux, Renato Sanches. Olivier Létang évoque son départ. Il pourrait quitter le club très prochainement.

Renato Sanches a ébloui les pelouses de Ligue 1 et d’Europa League avec sa palette technique et son physique indécent. Souvent blessé, le milieu de 23 ans a disputé 27 rencontres cette saison sous les couleurs du LOSC dont notamment des prestations contre le Milan et le Paris Saint-Germain particulièrement remarquées. Estimé à 30 millions d’euros, Renato Sanches pourrait être une belle vente pour le club français. Une aubaine pour le LOSC qui se retrouvera, cet été, dans l’obligation de vendre certains joueurs afin de régler ses problèmes financiers. Interrogé sur le sujet, Olivier Létang, le président du club nordiste, ne s’est pas caché et a tout révélé pour The Athletic.

Olivier Létang : « Nous avons eu une discussion avec Renato et il est heureux de rester. Mais s’il y a une très bonne opportunité pour lui d’aller dans un club plus haut, nous avons convenu que nous devrions discuter le moment venu. » Des propos rassurants sans réellement l’être. Si l’on simplifie, si une offre importante d’un projet sportif intéressant arrive, il devrait partir et quitter le Nord.