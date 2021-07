Le capitaine du LOSC, José Fonte prépare activement la finale du trophée des Champions qui se déroule dimanche soir en Israël du côté de Tel-Aviv face au Paris Saint-Germain.

Présent devant les médias, le défenseur central international portugais a répondu aux questions des journalistes et donne plus de détails sur le mercato estival des Dogues. Il reste confiant et fait confiance à sa direction. « C’est normal d’avoir cette envie d’être compétitif. On peut essayer de savoir ce qu’il va se passer, mais c’est difficile, je suis sûr que le président travaille très du pour avoir une très belle équipe, compétitive dans le championnat et en Ligue des champions. Peu de joueurs sont arrivés, mais nous n’avons perdu que deux joueurs (Soumaré, Maignan), importants c’est vrai. On a un effectif de qualité. On attend de voir qui peut arriver. Je suis serein, on a de la qualité à tous les postes, » a déclaré José Fonte ce vendredi midi.