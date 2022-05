Courtisé par de nombreuses écuries après sa première partie de saison flamboyante, Jonathan David n’est plus certain de quitter le LOSC. Les prétendants ne se bousculent plus aux portillons.

Buteur des Dogues, Jonathan David a porté les siens en première partie de saison avant de s’écrouler lors du second acte. Fantomatique, le Canadien, qui n’avait plus marqué depuis le 6 mars, a relancé la machine avec 2 réalisations lors de la dernière journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice, (1-3). Un résultat inattendu qui ravive les rumeurs autour de lui. Selon les information du journal L’Equipe, son départ n’est pas acté, malgré les propos de son agent l’hiver dernier. Le Canadien de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, pourrait s’éterniser au LOSC. Arsenal et Newcastle restent intéressés mais ne font plus du joueur une priorité. Un départ possiblement avorté dans l’œuf.

Chevalier ou Jardim ? José Fonte prolongation ? Quelle attaque la saison prochaine ? Quel staff technique ? Quelle place pour les jeunes ? Voici notre premier point mercato extrêmement détaillé. Bonne lecture ! https://t.co/E6MOIHIil1 — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) May 11, 2022

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !