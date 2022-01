Etincelant cette saison avec les Dogues, le buteur canadien attire les clubs étrangers et notamment anglais. L’agent du numéro 9 lillois, Nick Mavromaras, est revenu sur ces rumeurs lors d’un entretien accordé au média TSN.

« Il n’y a pas d’offre officielle sur la table. C’est encore le mois de janvier. On ne s’attend pas à un mouvement cet hiver. Pour les deux parties, Jonathan va bénéficier d’un transfert cet été car il a un gros affrontement contre Chelsea et qu’en même temps, Lille a absolument besoin de lui pour se qualifier en Coupe d’Europe la saison prochaine. Actuellement, nous n’avons rien de concret mais des réunions ont lieu. Le plus important est de laisser le joueur faire son travail sur le terrain. Un travail constant et des réunions constantes avec les clubs de mon côté, comme tout agent, pour voir où pourrait être la prochaine étape. Et nous nous sentons prêts et Jonathan se sent prêt à ce que cette étape se produise cet été », a déclaré l’agent de Jonathan David à TSN.

La mauvaise nouvelle est donc que le joueur va bien quitter le LOSC, la bonne c’est que ce ne sera pas cet hiver. Les Dogues peuvent compter sur leur Canadien face à Chelsea !