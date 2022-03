Le LOSC a concédé le match nul et vierge ce vendredi soir en Ligue 1 face à l’AS Saint-Etienne. Les Dogues n’ont pas été en mesure de l’emporter et ne confirment pas leur belle série avant de défier Chelsea en huitième de finale retour de Ligue des champions.

Après le nul face aux Verts, Jocelyn Gourvennec a évoqué le match et il a quelques regrets. “On n’a pas réussi à emballer le match et à emmener le public avec nous. On a été d’un côté très solide défensivement face à une équipe qui pose beaucoup de problèmes à ses adversaires. On a bien contrôlé le talent offensif et la vitesse de Saint-Etienne. D’un autre côté, on a été peu inspiré. Ils ont été bien organisés et on s’y est mal pris. On a essayé de corriger ça à la mi-temps pour passer plus par les côtés. On l’a fait au début et puis on n’a pas réussi. On ne gagne pas le match même si on a deux grosses occasions. Mais c’est trop peu pour un match à domicile”, a lâché le technicien des Dogues devant les médias.