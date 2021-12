Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations entre Lille et la Fiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné sont très avancées. Le journaliste italien évoque un montant de 15 millions d’euros.

Titulaire quasiment indiscutable du LOSC depuis qu’il est arrivé dans le Nord en 2018, Jonathan Ikoné pourrait quitter le Lille. Selon les informations du toujours bien informé Fabrizio Romano, la Fiorentina est en pourparlers avec le LOSC pour signer l’attaquant lillois. Il indique même que les négociations en sont à la phase finale et que le club italien est confiant de conclure bientôt l’accord. Le journaliste italien évoque un montant de 15 millions d’euros pour l’ancien du PSG qui est en contrat avec les Dogues jusqu’en 2023. Cette saison l’ailier de 23 ans est moins décisif qu’à son habitude avec un seul but en 16 matchs de Ligue 1. Il pourrait découvrir un nouveau championnat après avoir joué pour le PSG, Montpellier et pour le LOSC.