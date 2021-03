Battu à domicile contre Nîmes ce dimanche, (1-2), Lille perd sa place de leader du championnat et doit désormais regarder devant comme derrière. Lyon mais aussi Monaco sont à l’affût. Le podium est loin d’être assuré pour le LOSC.

Le sprint final est désormais lancé. Leader depuis de longues semaines, le LOSC est, depuis sa récente déconvenue face à Nîmes et la victoire parisienne à Lyon, dauphin du Paris Saint-Germain. A égalité de points avec le club de la capitale, Lille peut encore entrevoir le titre tout comme se retrouver au pied du podium. Un constat glaçant.

Excellent en 2020, l’effectif lillois n’est plus que l’ombre de lui-même en 2021. Une année débutée par une cinglante défaite face à Angers, (1-2). Ce résultat, que l’on pouvait assimiler à une simple erreur de déconcentration est pourtant plus symbolique. Depuis cette défaite, le LOSC propose un jeu extrêmement pauvre tant celui-ci est stéréotypé. Le club nordiste a pu compter sur des miracles signés Jonathan David, sauveur lillois à plusieurs reprises comme face à Reims, Rennes ou Marseille et sur une solide défense constituée du duo Botman – Fonte. Une solidité défensive à toute épreuve qui, finalement, n’a été qu’un trompe l’œil cachant la triste animation offensive lilloise.

Christophe Galtier : « Avec l’enchaînement des matchs, nous nous sommes affaiblis. Ces derniers temps, notre jeu est très pauvre. Cela va être très difficile de se battre pour le podium. »

Le technicien lillois est lucide sur les récentes prestations de ses Dogues. En manque de mordant, l’attaque lilloise subit les méformes de l’ensemble des ses acteurs. Jonathan Bamba, Yuzuf Yazici, Jonathan Ikoné, Luiz Araujo et Timothy Weah vivent une période très compliquée sous le pavillon d’une irrégularité chronique. Les deux premiers nommés endurent un véritable calvaire après une premier partie de saison presque parfaite. Jonathan David fait se qu’il peut dans une saison de transition alors que Burak Yilmaz revient de blessure. Une animation offensive inquiétante qui, jusque là, superforme comme peuvent le prouver les expected Goal : 41 xG contre 50 buts marqués. Les autres clubs l’ont bien compris. Pour gêner les lillois, il suffit de jouer en bloc bas puis de rapidement se projeter vers l’avant.

Outre ses performances, le LOSC doit encore faire face à 8 échéances importantes dont notamment des déplacements à Paris, à Lyon ou encore à Lens. Lille peut donc s’inquiéter et rapidement perdre des points dans ce sprint final. Monaco marche fort et est toujours bien présent dans la course au titre, tout comme Lyon malgré sa défaite face à Paris. Le groupe lillois doit rebondir et ne peut désormais compter que sur lui-même. Une quatrième place serait synonyme d’échec pour Galtier et ses hommes.

Le PSG est le nouveau leader de Ligue 1 ! 🔥



1️⃣ PARIS : 63 pts

2️⃣ LILLE : 63 pts

3️⃣ LYON : 60 pts

4️⃣ MONACO : 59 pts



Plus on se rapproche de la fin du championnat, plus la différence de points est moindre. 😍



Prochaine journée :

PSG ⚡️ LOSC pic.twitter.com/EMuALSfse2 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 21, 2021

Calendrier complet du LOSC :