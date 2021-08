Capitaine du LOSC, Benjamin André s’apprête à disputer le Trophée des Champions 2021 ce soir à partir de 20 heures face au Paris Saint-Germain.

Un match qui va se disputer à Tel-Aviv en Israël et cette situation ne plaît pas du tout au milieu de terrain lillois Benjamin André. « Je trouve que c’est un peu ridicule d’organiser ce match à Tel-Aviv, mais ce n’est que mon avis. Après, c’est une question de marketing, il faut promouvoir la Ligue 1 à l’étranger. C’est une fête qui récompense le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Normalement, tu dois la partager avec tes supporters. On va déjà faire beaucoup de déplacements dans la saison. Là, il y a quatre heures et demie d’avion et on va rentrer à je ne sais pas quelle heure dans la nuit de dimanche à lundi. Mais bon, ce sont des choix que l’on subit« , confie-t-il un brun amer pour la « Voix des Sports. »