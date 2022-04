Toujours dans la course à l’Europe, le LOSC a concédé un nul très décevant contre Bordeaux ce samedi lors de la 30e journée de Ligue 1. Un résultat qui n’arrange pas les Dogues et qui a également provoqué quelques tensions dans le vestiaire d’après Fonte.

« C’était tendu dans le vestiaire. C’est une situation normale de tension. Tout le monde veut gagner, avoir du succès. On parlera aussi dimanche pour voir ce qu’on peut faire de mieux. C’est normal quand tu ne gagnes pas un match que tu es obligé de gagner. C’est toujours difficile. On a besoin de gagner le prochain match. On va se concentrer sur cet objectif, prendre les trois points. Bordeaux, c’est passé, on ne peut plus rien faire. On peut seulement gagner contre Angers, ce qui nous permettrait d’oublier ce match », a lancé Fonte après le match.