Timide face au FC Séville (0-0) ce mercredi en Ligue des Champions, Lille n’a toujours pas réussi à prendre son envol en Coupe d’Europe. Au grand regret du défenseur central et capitaine des Dogues, José Fonte.

« On a été solides défensivement, mais on manque un peu de justesse technique pour la dernière passe, pour nous créer des occasions. (…) Quand on joue chez nous, il faut vraiment avoir l’envie de marquer, de gagner les matchs. Malheureusement, aujourd’hui encore, ce n’était pas notre match… C’est un peu frustrant, surtout si tu (à un journaliste, ndlr) te rappelles de la dernière année. C’est frustrant, mais il faut aller chercher cette dynamique, cette force qu’on avait », a souligné l’arrière Portugais au micro de la chaîne Canal+ Sport.