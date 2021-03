Auteur de sept buts et sept passes décisives cette saison, Jonathan Ikoné réalise une bonne saison avec les Dogues. Sur le site du club, l’attaquant s’est confié sur son exercice et sa relation avec Christophe Galtier.

« Statistiquement, c’est ma meilleure saison, oui. Enfin surtout en termes de buts, car au niveau des passes décisives, je ne suis pas encore à mon meilleur total (10 en 2018-2019). Je pense avoir franchi un palier devant le but et ça me fait très plaisir. Si je peux réussir à en marquer un peu plus qu’avant où j’étais souvent bloqué à trois par an, alors je prends », a indiqué l’attaquant du LOSC.

Avant d’ajouter : Le coach sait que je peux répondre présent sur le côté ou dans l’axe, que je sais m’adapter à l’équipe. C’est le plus important. Mon jeu est focalisé sur le ballon, sur la récupération et sa transmission. Après, le coach m’utilise pour aider l’équipe, il sait que je vais toujours tout donner. Notre entente est bonne. »