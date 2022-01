Jonathan Ikoné (23 ans) a donc quitté le LOSC pour rejoindre la Fiorentina. Un transfert estimé à 15 millions d’euros (bonus compris). Le joueur a justifié son choix face aux médias

« C’était le bon moment pour partir. Avec Lille, nous avons gagné la Ligue 1 et joué la Ligue des Champions. Pour moi, il était temps de faire quelque chose de nouveau : la Fiorentina a un bon projet, je suis heureux d’être ici et je suis disponible. Je suis venu ici pour me relancer », a indiqué l’ancien Parisien. Le PSG qui touchera entre 3,5 et 4 millions d’euros sur ce transfert.