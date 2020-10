De nouveau buteur aujourd’hui, Burak Yilmaz a voulu rassurer son partenaire d’attaque Jonathan David, qui ne trouve toujours pas le chemin des filets en Ligue 1.

Toujours muet depuis son arrivée en Ligue 1, le Canadien Jonathan David a encore laissé filer l’occasion d’ouvrir son compteur cet après-midi face à Nice. Heureusement, les Nordistes ont pu compter sur le vétéran Burak Yilmaz pour arracher le point du nul (1-1). En zone mixte, le Turc a tenu à passer un message à son jeune coéquipier.

« Il a besoin d’un but. Le reste coulera de source, a annoncé l’attaquant turc. Sa façon de travailler, son investissement, je vois tout ce qu’il fait. Il est réellement proche de marquer. Je le ressens. C’est quelqu’un qui donne tout pour son équipe, un joueur de caractère. Cela peut arriver à chaque attaquant. Il a besoin de marquer, un beau but ou pas. De la tête ou du pied. Juste de marquer. La suite arrivera. J’ai déjà connu ce genre de situation. Celui qui dit qu’il ne l’a pas vécue est un menteur. Il est possible de ne pas marquer pendant deux, trois, cinq matchs. Dans ces moments-là, chaque coéquipier doit être solidaire et soutenir son partenaire. Mais c’est juste que la clé pour trouver la sortie, c’est le but », a expliqué l’ancien joueur du Besiktas.