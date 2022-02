… Burak Yilmaz. Coéquipiers au LOSC depuis la saison dernière et surtout tous les deux buteurs, le Canadien a pu profiter des conseils et de l’expérience du Turc.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations cette saison, Jonathan David a changé de dimension. Le buteur canadien s’est aussi illustré en Ligue des Champions avec 3 buts lors de la phase de poules. Une évolution qu’il explique en grande partie par les conseils prodigués par Burak Yilmaz. « Il m’a toujours donné des petits conseils pour améliorer mon jeu, comme par exemple le fait de ne pas me précipiter dans le dernier geste, explique David. Il me répète souvent que dans la surface, on a toujours plus de temps qu’on ne le croit. Que ce n’est pas parce que tu entends ou sens les défenseurs revenir que tu dois te dépêcher et tirer en une touche. Parfois, on peut prendre le temps de contrôler et même de regarder avant de placer sa frappe. Pour ça, il faut beaucoup de relâchement, rester calme dans sa tête. Il m’a aussi appris que quand je décroche, je ne dois pas avoir peur de me retourner, que c’est ce qui peut faire la différence, que ça peut me permettre de passer entre les lignes plutôt que de rester dos au but dans un jeu en remise. Ce sont tous ces petits détails que je n’avais pas dans mon jeu et que j’ai pu travailler grâce à ses conseils », indique Jonathan David sur le site du LOSC.