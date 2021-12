L’année 2021 a été plus que mémorable pour le LOSC qui en plus de la Ligue 1 a remporté le trophée des Champions. Une réussite fabuleuse expliquée par de superbes performances individuelles et collectives parmi lesquelles s’illustrent notamment Jonathan David. Le Canadien est récemment entré dans l’histoire des Dogues.

Débarqué en août 2020 pour 27 millions d’euros en provenance de La Gantoise, Jonathan David a eu droit à une courte période d’adaptation avant de réellement montrer toute l’étendue de son talent soit 6 mois. L’année 2021 a été un véritable déclic pour le Canadien qui ne cesse depuis, de s’illustrer et d’empiler les buts. Sur cette année civile, Jonathan David a inscrit la bagatelle de 22 buts et devient ainsi, comme on pu l’indiquer nos confrères du PetitLillois, le meilleur buteur du LOSC sur cette période depuis 1966.

En 2021, Jonathan David a été tout simplement fabuleux en confirmant les espoirs placés en lui lors de son transfert. Cette saison, il est le meilleur buteur en Ligue 1 en devançant des pointures comme Kylian Mbappé, Gaëtan Laborde ou encore Amine Gouiri. Sur l’année civile, il n’est que le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 mais, avec 22 buts au compteur, parvient à s’inscrire dans l’histoire du LOSC en étant le meilleur buteur du club sur une telle période depuis 1966 et les 22 réalisations d’André Guy. Un total qu’il pourrait bien encore augmenter lors de la prochaine et ultime rencontre de championnat en 2021 face aux Girondins de Bordeaux, le 22 décembre à 21h.