Annoncé sur le départ en fin de saison, le Canadien pourrait faire l’objet d’un échange avec l’ancien de la maison, Eden Hazard.

À défaut de s’offrir une doublette Mbappé-Haaland la saison prochaine, le Real Madrid pourrait miser sur le Lillois Jonathan David pour épauler le phénomène du Paris Saint-Germain. Un intérêt confirmé par Marca ce mercredi après les révélation de l’agent du buteur canadien, Nick Mavromaras. « Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n’exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens », a lâché le représentant de Jonathan David à l’antenne de Radio Canada.

Mais la presse espagnole va plus loin, en annonçant un échange XXL à venir cet été entre le LOSC et le Real Madrid. Pour faciliter le transfert de l’attaquant de 21 ans, dont la valeur marchande avoisine aujourd’hui les 50 millions d’euros, les Merengues pourraient en effet inclure un certain Eden Hazard dans l’opération. En manque de temps de jeu en Liga, le Belge pourrait retrouver le club qui l’a propulsé vers les sommets du football européen. Affaire à suivre…