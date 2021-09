Malgré une entame de saison mitigée, Jocelyn Gourvennec se montre ambitieux avant débuter sa toute première campagne de Ligue des Champions. Le Breton veut performer en Europe.

Sur une mauvaise dynamique depuis la reprise du championnat, Jocelyn Gourvennec s’est pourtant montré très ambitieux lors de son arrivée en conférence de presse. Défait à Lorient ce weekend, (2-1), le LOSC retrouve les joutes européennes ce mardi 14 septembre à 21h contre le VfL Wolfsburg. Une rencontre attendue par les fans et par l’ensemble des experts du football français. Comme l’a affirmé son coach, le LOSC veut faire bonne figure et réaliser de meilleures prestations que lors de sa dernière participation : « Ce n’est pas la première fois que Lille joue la C1, simplement sur les trois dernières participations il a manqué quelque chose pour aller plus loin. La Ligue des Champions marque l’histoire d’un club, il faut être au rendez-vous sur cette campagne. On veut être à la hauteur de l’événement.«

Le Breton se dit obnubilé par cette rencontre depuis déjà plusieurs jours : « On veut performer, c’est toujours important de se focaliser sur le match qui arrive, les autres seront différents. Chaque match a ses particularités, on veut d’abord répondre présents contre Wolfsburg. »