Défait par le Stade Brestois, (2-0), le LOSC est tombé de haut après avoir tenu une série d’invincibilité de 9 rencontres consécutives. Un mauvais résultat qui aura poussé Jocelyn Gourvennec a faire plusieurs changements dont celui de Yilmaz. En sortant, le Turc a fait parler toute sa rage. Une réaction qui entraînera des discussions en interne…

« On en discutera à tête reposée, il ne faut jamais réagir à chaud, c’est de la frustration, il a beaucoup de caractère, on a failli le sortir à un moment, on lui a fait confiance, il est frustré. On ne fait pas de la compétition avec des dauphins ou des agneaux, on a des joueurs avec beaucoup de caractère. Il a été comme ça toute sa carrière. On va discuter. Vous voulez quoi ? On discutera comme on a toujours fait. On ne vous demandera pas votre avis« , a déclaré Jocelyn Gourvennec a l’issue de la défaite lilloise contre le Stade Brestois, (2-0), dans des propos relayés par RMC.

Un manque de sang-froid que pointe du doigt Jocelyn Gourvennec pour l’ensemble de son effectif. Le technicien breton fustige les nombreuses imprécisions techniques commises par ses hommes devant le but : « Une grosse déception, une grosse frustration par rapport à la physionomie aussi. On rate notre entame, on est absents sur le premier six mètres, alors qu’on savait qu’il y aurait beaucoup de jeu long, de duels, de deuxièmes ballons… On est en retard sur toute l’action, et après on court au score. On a fait une attaque défense tout le match. Ils nous ont attendu et ont fait beaucoup de transitions, comme ils savent le faire. On ne s’est plus mis à la faute ensuite, jusqu’au péno à la 94e. On est tous dans la surface adverse et on se retrouve pris sur un contre. On a beaucoup poussé, joué sur les côtés, mais on a été inefficaces, totalement inefficaces« , a poursuivi Jocelyn Gourvennec au micro d’Amazon.