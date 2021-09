Présent en conférence de presse, José Fonte a défendu son nouveau technicien déjà remis en question après quelques rencontres en Ligue 1. Le Portugais l’assure, rien n’a vraiment changé.

« La vérité, c’est que le staff de Jocelyn est quasiment le même que celui de Galtier, on a le même staff qu’avant. Et la vérité, c’est qu’on joue 95%, peut-être plus, de la même façon, on joue avec le même système que l’année dernière. On a Renato blessé, Bamba blessé, Tim aussi est blessé, on a perdu Luiz, un joueur qui comprend très bien le système. Il faut aussi intégrer les nouveaux et les changements de joueurs, on essaye de trouver cette même façon de défendre et d’attaquer. On n’a pas beaucoup changé. Quand tu ne gagnes pas des matchs et que les performances ne sont pas bonnes, on crée des doutes. On n’a pas gagné contre Lens, c’est vrai, mais jusqu’à la 74e minute on est dans le match, on est bien. »

Jocelyn Gourvennec essaye donc de conserver une ligne directrice qui a porté ses fruits la saison dernière. Le manque d’idée novatrice pourrait bien lui faire perdre son poste alors que les débuts du LOSC sous ses ordres vire aux cauchemars. Les Dogues, champions de France en titre, sont, après 6 petites journées de championnat, quinzièmes avec un seul point d’avance sur la zone de relégation. Un constat qui s’empirera peut-être dans quelques heures a l’aube d’une nouvelle confrontation face au Stade Reims, ce mercredi 22 septembre à 19h.