Défait sur la pelouse de Brest (0-1), Lille a fait une mauvaise opération au classement. Seule lumière dans cet après-midi bretonne, l’entrée en jeu convaincante d’Hatem Ben Arfa pour sa première.

« Déjà, si on l’a mis dans le groupe et fait jouer, c’est qu’il était très bien dès la reprise en début de semaine. Il s’est bien préparé, de manière très professionnelle. Il a fait une bonne entrée. Je l’ai trouvé intéressant pour créer des décalages, faire des différences. Il aurait pu marquer, il a apporté sa touche technique, sa clairvoyance aussi. Bien sûr, il manque de rythme, mais encore une fois on a vu qu’il était capable de servir ses partenaires. Car il n’est pas qu’un joueur de différence. C’est aussi un excellent passeur et un joueur collectif. On ne le dit pas assez », a souligné le technicien des Dogues après la rencontre sur Prime Vidéo.