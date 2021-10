La 12ème journée de Ligue 1 nous a offert un superbe choc en ouverture avec la confrontation entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Menés à la pause, les Parisiens ont su faire le dos rond avant d’inverser une rencontre bien mal embarquée, (2-1). Les Dogues n’ont pas su faire le break et ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Une frustration qui se ressent dans les déclarations d’après-match de Jocelyn Gourvennec.

« C’est un match qu’on doit mener 2-0 et c’est là-dessus que cela s’est joué car on sait très bien qu’avec Paris, ce n’est jamais fini. Mais c’est vraiment très difficile de se dire qu’on repart avec zéro point. J’ai l’impression d’être à la même place que l’entraîneur de Leipzig, d’Angers, Lyon : on est venus pour jouer, on l’a bien fait, ce n’est pas payant. Paris n’est jamais diminué, même si Mbappé ou Verratti ne jouent pas. C’est une équipe très forte à tout point de vue« , a commenté Jocelyn Gourvennec au terme de la rencontre.