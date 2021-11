Le LOSC vit un début de saison délicat tant en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions. Un constat qui agace fortement la presse qui cherche un responsable à pointer du doigt. Si Jocelyn Gourvennec en prend pour son grade c’est aussi le cas de Burak Yilmaz. Le Turc serait désormais toxique pour ses propres coéquipiers.

« Il y a beaucoup de choses à dire sur Burak Yilmaz. Il a permis à Lille d’exceller, et d’être champion de France la saison dernière. Il a marché sur beaucoup d’adversaires. Ce qu’on attend de lui, c’est une confirmation. Je suis très déçu des joueurs cadres. J’attends plus de Burak. Encore contre Séville, le manque d’impact que peut avoir ce joueur est flagrant. Ça se traduit par de l’énervement, il s’en prend à ses adversaires et ses coéquipiers, même jeunes. Il n’est pas dans le bon état d’esprit. Il joue pour sa gueule cette année. Il y a des devoirs et des obligations pour les joueurs, mais ils ne sont pas dans le bon état d’esprit. Ils doivent rassurer la jeune génération« , a affirmé Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.