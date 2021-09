Le LOSC a beaucoup de mal à se remettre du départ de Galtier. Encore battus 2-1 ce vendredi face à Lorient, les Dogues n’y arrivent pas. De quoi inquiéter pas mal d’observateurs, dont Grégory Schneider.

« On a l’impression que Galtier était venu à une forme d’aboutissement. ll a pris l’équipe quand elle était 17e et saison après saison, ils étaient pas loin de la Ligue des champions. On a l’impression qu’ils ont progressé marche par marche.

Si tu leur enlèves l’entraîneur, c’est sûr que c’est le sommet de la pyramide sportive et tu ne peux pas avoir les mêmes résultats qu’une équipe construite année après année. Ils sont destinés à descendre de la montagne », a indiqué Grégory Schneider.