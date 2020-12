Benjamin André a évoqué le très bon début du LOSC en championnat mais aussi sur la scène européenne. L’ancien de l’AC Ajaccio est revenu sur le calendrier chargé qui attend son équipe avant fin 2020.

« On se sent bien, il y a une bonne atmosphère, on est impliqué de manière générale mais encore plus à domicile. Les équipes qui viennent ici savent que ça va être compliqué. Nous, on entame bien nos matchs, on met beaucoup d’intensité et ça paie à un moment donné », a indiqué Benjamin André face aux médias.

Avant de poursuivre : « Évidemment qu’enchainer les matchs et gagner, c’est compliqué, il n’y a pas forcément de matchs faciles en Ligue 1 d’autant plus quand on joue la coupe d’Europe. On dit qu’on n’a pas forcément l’excuse car le groupe est compétitif, on a beaucoup de joueurs, mais forcément il y a un peu de fatigue. C’est à notre mérite aussi de savoir gagner quand on est moyens. Quand on est un petit peu moins bien, on arrive quand même à engranger des points. »