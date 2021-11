Kevin Diaz, consultant pour RMC, a dressé un constat en demi-teinte pour le LOSC.

« Je suis d’accord pour dire que vous (les supporters) pouvez être frustré. Il faut accepter, c’est difficilement analysable. (s’adressant à un supporter) Tu ne t’es pas emmerdé l’année dernière ? Il faut se rappeler de certains matchs l’année dernière, où c’était poussif. Puis finalement, tu te dis qu’il y a des choses qui ne peuvent pas s’expliquer. Le but de Burak à Lens, par exemple. En comparaison, il ne faut pas oublier qu’il y avait des matchs très justes », a indiqué le consultant de RMC.

Avant d’ajouter : « Il faut mettre au fond le pénalty, ce n’est pas la faute de l’entraîneur. Il y a des trucs difficiles à expliquer. Le pénalty, tu l’obtiens dans le jeu. Je pense que Gourvennec est démuni puisque c’était difficile de changer une méthode qui leur a permis d’être champion. Quand il voit que ça ne fonctionne plus, c’est là où il doit imposer sa patte. En Coupe d’Europe, Lille fait un parcours super. Ça devient une équipe à abattre, et le niveau de Ligue 1 est monté par rapport à l’année dernière. Il faut que Gourvennec et ses joueurs parviennent à se réinventer. »