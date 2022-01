La 22ème journée de Ligue 1 a été l’occasion pour le LOSC d’en émerveiller plus d’un en faisant rentrer l’attendu Hatem Ben Arfa. En quinze minutes de jeu, le Français en a surpris plus d’un dont Pierre Ménès.

« J’ai été surpris par la rentrée de Hatem, par sa qualité, sa vélocité et ses déplacements. Je n’avais pas l’impression qu’il était comme ça à Rennes et encore moins à Bordeaux. De toute façon, tout le monde le sait qu’il a de l’or dans les pieds, maintenant il faut que le physique et le mental suivent. L’avantage, c’est qu’il remplace numériquement Yazici qui n’apportait rien. Là, il est plutôt en concurrence avec Burak Yilmaz qui lui est en crise de confiance et de nerfs. Donc il y a une chance qu’il apporte quelque chose« , a lancé Pierre Ménès en analysant la rencontre des Dogues sur son site internet.