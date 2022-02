Dans une interview accordée à RMC Sport, Jocelyn Gourvennec revient sur ses débuts avec le LOSC où il a été énormément critiqué. S’il avoue que ce n’était un moment facile, il estime que les résultats parlent en sa faveur.

Après départ de Christophe Galtier, la nomination de Jocelyn Guvennec à la tête du LOSC avait surpris de nombreux observateurs mais aussi les supporters. L’ancien entraineur de l’EN Avant Guingamp ou encore des Girondins de Bordeaux, a été énormément critiqué avant même son arrivée dans le nord de la france. Ce mercredi, dans une interview accordée à RMC Sport, il revient sur les croques dont il a fait l’objet estimant que son travail ainsi que les résultats acquis depuis le début de la saison lui ont permis d’avoir un peu plus de tranquillité.

« Oui, je me suis fait massacrer et en même je me suis protégé de ça, je ne suis pas rentré dans la polémique, je ne me suis jamais plaint. Je n’ai pas voulu perdre de l’énergie pour rien. J’ai trouvé ça dur mais une fois que l’on fait ce constat-là, il faut avancer et je me suis mis dans ma bulle pour aider le Losc puisque c’est la mission que l’on m’a confiée. Je n’ai jamais voulu aller sur ce débat-là, j’avais mes preuves à faire et je pense que je les ai faites en respectant le club, la mission que l’on m’a offerte, en respectant les gens du club, et aussi les médias puisque je n’ai jamais fui le débat ou les discussions. Aujourd’hui, on a fait de très bonnes choses mais le travail n’est pas terminé parce que l’on a encore des choses importantes à faire en Ligue 1 et Ligue des champions. Il faut que l’on aille plus loin, que l’on fasse rêver les gens, on a encore plein de belles échéances à vivre », a expliqué l’entraineur lillois au micro de RMC Sport.

Pour rappel, Lille, champion de france en titre, accueil le Paris Saint-Germain, dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Les dogues, qui pointent à la 11e place du classement avec 32 points soit 2 de retard sur le Stade Rennais, cinquième, qui détient pour le moment le dernier ticket pour une qualification en coupe d’Europe, sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ils seront opposés à Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière.