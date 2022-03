Malgré le revers en Ligue des champions, Jocelyn Gourvennec garde de grosses ambitions pour la fin de saison des Lillois.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le LOSC se rendra à Nantes demain soir (21h) pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, Jocelyn Gourvennec a fait le point sur les objectifs des Dogues suite à l’élimination contre Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

« On est dans une saison qui est très dense. On a démarré par le Trophée des champions (1-0 contre le PSG), notre parcours en C1 a été très riche aussi. On s’est beaucoup bagarrés, avec des hauts des bas, en Championnat depuis le début de saison. On s’est repositionnés (sixièmes). On est le LOSC, on est toujours dans un objectif de performance pour le haut de tableau, ce sera notre objectif jusqu’à la fin. On a dix matches pour ça, on n’est pas loin, malgré tous les matches qu’on a pu jouer, des matches très intenses, on est là, on est dans le combat. On a un groupe qui a un ADN de compétition, la compétition les transcende. On a dix matches pour le montrer et aller le plus haut possible dans le classement. La ligue des champions, c’est énergivore. Après, notre parcours a été une réussite, on n’était évidemment pas donnés premiers de notre groupe, même pas qualifiés, on a répondu présents de manière magnifique, les deux matches contre Chelsea ont été une réussite aussi malgré l’élimination. On a haussé le niveau, on a été très intenses, on a secoué le champion d’Europe en titre. L’ambiance mercredi a d’ailleurs été exceptionnelle, les joueurs ont été très touchés par ça. Ça doit être un carburant pour nous, de se dire on a réussi à soulever le stade, à secouer le champion d’Europe, à faire de grandes choses. Ça doit aussi nous servir en termes d’expérience, de gestion des événements, des matches, à commencer par Nantes, un gros match dans un stade plein, face à une équipe avec une excellente dynamique. C’est bien de se replonger par un gros match. On est prêts au combat. »