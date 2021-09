Entraîneur en chef du LOSC, Jocelyn Gourvennec s’apprête à découvrir la Ligue des champions ce mardi soir avec la réception des Allemands du VFL Wolfsburg dans le cadre de la première journée.

Présent devant les médias ce lundi, soir,le coach lillois est revenu sur le match et espère bien faire honneur à la France et représenter le pays, ainsi que Lille du mieux possible. « Je le vois comme un honneur, il faut être à la hauteur de ça et donc que chacun se mobilise encore plus individuellement, et hausse son niveau d’exigence. Si on hausse notre niveau d’exigence, on est capables de faire de très belles choses. C’est quelque chose de dynamisant, ce n’est pas un poids (…) La pression, c’est celle que l’on s’impose au quotidien. La pression environnante ne sera jamais aussi forte que celle que moi je m’impose. Après on a une obligation de résultats évidemment…, » a lâché Gourvennec.