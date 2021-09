Ce mercredi le LOSC s’est incliné sur la pelouse du RB Salzbourg en Ligue des Champions 2-1. Un résultat frustrants pour les hommes de Jocelyn Gourvennec qui se sont montrés maladroits offensivement. Après le match, celui-ci a pointé du doigt le réalisme de ses attaquants.

« On n’est pas juste pour finir. Cela nous a coûté deux points contre Wolfsburg (0-0). les situations, on les a eues. C’est la même histoire ce soir. Être chirurgical, ça aide beaucoup. Salzbourg l’a été plus que nous ce soir », a déclaré Jocelyn Gourvennec.