Jocelyn Gourvennec s’est présenté en conférence de presse ce mercredi avant le déplacement des Lillois à Paris vendredi soir à 21h. Il a notamment évoqué la méforme de son attaquant, Burak Yilmaz.

« Être crispé c’est forcer les choses. Jona (David) est un bon exemple, il a le plus de relâchement. Je le dis souvent, il est assez easy et relâché. Il y a de la crispation mais regardez, on a un joueur qui lui arrive à se relâcher. Burak a de la crispation parce qu’il est dans une série de matchs où il marque moins. Il faut plus de légèreté et de fluidité, ça permet de mieux finir les actions », analyse l’entraineur des Dogues.