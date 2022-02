Dimanche soir, Lille s’est imposé, 1-0, contre l’Olympique Lyonnais en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Un succès acquis dans la douleur puisque les gones ont égalisé à la 86e minute Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre, a pris la décision d’annuler le but sur une faute peu évidente sur Léo Jardim. À l’issue de la rencontre, si l’Olympique Lyonnais était furieux. Côté nordiste en revanche, la décision des arbitres a évidemment été acceptée par l’entraîneur Jocelyn Gourvennec.

À l’issue de la rencontre, Jocelyn Gourvennec, l’entraineur des dogues, partage l’avis de Clément Turpin en estimant qu’il y avait faute de Lucas Paqueta sur son gardien, Léo Jardim, mais aussi Renato Sanches au départ de l’action: « Oui c’est favorable, mais en même temps je pense qu’il y a faute sur Renato (Sanches), et ensuite sur Léo. Même s’il fait une erreur, je pense qu’il y a excès d’engagement de Paqueta. Il ne touche pas le ballon et prend le pied. C’est ce qu’a décidé M. Turpin, qui est un arbitre expérimenté, a estimé le technicien au micro de Prime Video. Ça nous est favorable et tant mieux. »

Avec cette victoire, Lille, qui pointe à la 8e place avec 39 points, ne compte plus que 4 points de retard sur Strasbourg, cinquième avec 43 points.