Le président du LOSC, Olivier Létang évoque l’arrivée de Jocelyn Gourvennec sur le banc du LOSC en lieu et place de Christophe Galtier.

C’est devant la presse qu’il a donné les raisons de ce choix et explique pourquoi Gourvennec et pas un autre entraîneur. « Il nous a fallu faire un choix d’un nouveau coach. J’ai lu qu’il y avait une pression par rapport à la reprise de l’entraînement. On n’était pas contraints, on voulait surtout faire bien. C’était important pour nous de choisir le bon coach. On avait défini un certain nombre de critères. Il fallait un coach dynamique, avec de l’envie et beaucoup d’énergie. C’est un métier qui pompe beaucoup d’énergie. On voulait un coach fédérateur, manager avec de la personnalité, un coach qui ait la capacité de travailler avec un staff et une organisation qui travaillent bien. » A-t-il expliqué.

Avant de conclure : « On voulait un coach qui ait une capacité à intégrer de jeunes joueurs, qui parle français avec une expérience de la Ligue 1 et au niveau européen. Jocelyn l’a comme joueur et entraîneur en Europa League. Il a réussi à sortir des poules avec Guingamp. Nous avons parlé avec Jocelyn de l’effectif. Nous voulions quelqu’un qui soit en capacité de prendre la suite rapidement, avec une cohérence dans l’état d’esprit, la méthodologie, la mentalité. Jocelyn coche toutes ces cases. »